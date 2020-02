Alimenty. Dłużnicy są wykreślani z rejestru po upływie sześciu lat

Zobacz też: Urlop od korporacji. "Trudno to sobie wyobrazić"

Zmienić to chciało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak sprawy nadal nie rozwiązano.

- Zdarza się, że osoba na szybko wpłaca na przykład 100 zł i na tym poprzestaje. Gdyby ustawodawca zmienił przepisy tak, aby dłużnicy alimentacyjni nie byli wykreślani z BIG do czasu spłaty wszystkich zobowiązań, to na pewno byłby to krok w dobrym kierunku - zaapelowała dr Łucja Kobroń–Gąsiorowska, adwokat, partner w kancelarii NCKG Adwokaci, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, cytowana przez Prawo.pl.