Kodeks karny zadziałał. Alimenciarze zaczęli płacić

Pierwsze sześć miesięcy 2019 r. to 67 tys. oskarżonych o niepłacenie alimentów. W tym samym okresie poprzedniego roku zarzuty postawiono niemal 30 tys. osób więcej – wynika z policyjnych danych, o których donosi "Rzeczpospolita”.

- Wiążemy to z większą dyscypliną wśród osób zalegających z płaceniem alimentów. Po prostu obawiają się spraw karnych i to ich motywuje do zapłaty - przyznaje w rozmowie z dziennikiem rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka.