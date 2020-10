Amazon szpieguje pracowników? Europosłowie reagują

O sprawie pisze "Gazeta Wyborcza". Jak przypomina, we wrześniu głośno było o ofercie pracy dla oficera wywiadu w Amazonie, który miałby monitorować wszelkie przejawy organizowania się pracowników na przykład w celu strajku.

Zareagowali na to europarlamentarzyści. W liście wystosowanym do szefa Amazona i jednocześnie najbogatszego człowieka na świecie Jeffa Bezosa pytają, czy również oni są monitorowani przez amerykańskiego giganta.

"Zorganizowani pracownicy są tam przyrównywani do takich terminów jak: grupy hejterskie, terroryści czy politycy wrodzy Amazonowi. To budzi nasz niepokój" - pisze na Twitterze Leila Chaibi, francuska posłanka do europarlamentu.