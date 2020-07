Amerykanie zostawiają w Polsce 40 proc. środków inwestowanych w regionie. Liderami Google i Microsoft

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaznacza, że Polska dąży do utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej.

W jej ocenie o tej atrakcyjności decyduje zarówno nasz 38-milionowy rynek wewnętrzny, ale także fakt, że Polska daje dostęp do prawie półmiliardowego europejskiego rynku, co też nie jest bez znaczenia.

- Łatwość prowadzenia działalności to są także te elementy na które zwracają uwagę inwestorzy, oraz przyjazne otoczenie prawne, wspierające inwestorów. Niemniejsze znaczenie ma tez jakość kadry. I na to raport także wskazuje - powiedziała wicepremier.

Z kolei wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podkreśliła, że Amerykanie inwestują także w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) oraz w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Najwięcej decyzji dla inwestycji z kapitałem amerykańskim wydano dla katowickiej i wałbrzyskiej strefy ekonomicznej (łącznie 57) i dotyczą one przede wszystkim nowych technologii oraz przemysłu i transportu.

Firmy amerykańskie w Polsce zatrudniają bezpośrednio około 267 tys. pracowników, łącznie z pracownikami pracującymi dla innych firm a wykonujących usługi na rzecz firm z kapitałem amerykańskim jest to około 300 tys.

