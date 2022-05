Analiza PEST – co to takiego? Na czym polega?

Czym jest analiza PEST?

Nazwa analizy PEST stosowanej do oceny makrootoczenia przedsiębiorstwa jest skrótem od anglojęzycznych słów:

Political,

Economic,

Social,

Technological.

Została stworzona przez profesora Harvardu Francisca Aguilara. W 1967 roku w swojej książce zatytułowanej "Scanning the Business Enviroment" opisał on narzędzie nazwane przez niego w skrócie ETPS, które później przemianowano na łatwiejsze do wymówienia PEST.