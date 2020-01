Angela Merkel w Moskwie. Niemieckie media piszą o ociepleniu relacji niemiecko-rosyjskich

Dziennik "Bild” w komentarzu zamieszczonym na swojej stronie, zwraca uwagę na to, że to pierwsza wizyta w Rosji kanclerz Niemiec od 2015 roku.

"To, co się podczas niej stało, ma historyczne znaczenie: po trzyipółgodzinnej rozmowie szefowa rządu RFN znalazła zaskakująco przyjazne słowa dla rosyjskiego prezydenta. Putin otrzymał same pochwały" - wskazuje "Bild”, cytowany przez PAP.