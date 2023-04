Anna Moskwa w Tarnowie. Chce opieki medycznej dla mieszkańców mniejszych miast

Z małego mias... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Moskwa do ciemnych Taplar przyniesie rozwój i cywilizację. Ta baba jest naprawdę ciemna i myśli że do takich samych trafiła. W małych miejscowościach był dostęp i do lekarzy i do usług tylko wybuchła pandemia i lekarze za waszym przyzwoleniem zamknęli się przed pacjentami na 4 spusty. Tylko o działce z NFZ za pacjenta nie zapomnieli. Małe lokale ledwie wyżyły, bo nawet styp nie można było organizować. Tylko ksiądz miał dobrze.