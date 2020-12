ASF. Rząd planuje zwiększyć dopłaty dla rolników z zagrożonych regionów

Budżet ma zostać zwiększony o ponad 65 mln złotych. To spora zmiana, zważywszy, że dotychczas na ten cel rząd zabezpieczył ponad 53 mln złotych. Dodatkowe środki to oszczędności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobacz: Na wsi szaleją dwa wirusy. "Państwo jest bezsilne"

Taka pomoc będzie mogła trafić do rodziny, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat uczących się w szkole podstawowej i ponad podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 i co najmniej jeden rodzic prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.