Atom w Polsce. Kolejną elektrownię wybuduje Korea

Mao 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rozsądniej by było brać atom tylko z Korei, ale realia są takie i połączenie USA Korea jest optymalne na dzień dzisiejszy. Żeby tylko zapewnić finansowanie technologie i parasol amerykański, bo wiemy że Niemcy nie śpią ;) Z drugiej strony, czy my byliśmy tak naiwni że już wszystko można, bo teraz wychodzi że atomu nie wolno, port Świnoujście też nie, pogłębianie Odry też nie CPK też nie. Jak to wyglądało za Tuska... zawsze się zgadzali z UE i Niemcami że tu ma być kamieni kupa a nie normalny rozwój kraju?