Awaria kas fiskalnych Novitus to dopiero początek. Ekspert wskazuje na kolejny problem

- Zlokalizowaliśmy problem, rozwiązujemy go od ręki - zapewnili Money.pl przedstawiciele firmy . Kasa jednak musi fizycznie dotrzeć do któregoś z oddziałów firmy - na przykład kurierem. Firma zaznacza, że ponosi wszelkie koszty napraw. - Niestety niemożliwe jest dokonanie naprawy u klienta i konieczna jest interwencja serwisu producenta - słyszymy.

Taka forma naprawy może być jednak zakwestionowana przez Główny Urząd Miar, na co wskazuje Kamil Rybikowski. - Mam poważne wątpliwości co do legalności tych napraw. Próba w tym momencie jakiejś zmiany w urządzeniu, które przeszło proces homologacji, może naruszać zatwierdzenie GUM-u. Tam oczywiście doszło do awarii systemu, ale nie jestem pewny, czy producent może w tej chwili ingerować w te kasy - tłumaczy nam ekspert.