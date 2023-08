Azbest na polskich dachach. RPO bije na alarm

Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu chorobotwórczym, jako przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej oraz nowotworów. Takie działanie azbestu jest wynikiem wdychania niewidocznych dla oka ludzkiego włókien zawieszonych w powietrzu (pyłu azbestowego). Zagrożenie jest często bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i utajony rozwój chorób.

Problem z usuwaniem azbestu w Polsce

RPO przekonuje, że do biura wpływają zarówno skargi właścicieli budynków - którzy chcieliby wymienić dachy z azbestu, lecz nie mają na to środków - jak i osób, które mieszkają w sąsiedztwie takich obiektów i doświadczają negatywnego oddziaływania.

RPO informuje, że według raportu NIK z kontroli z 2022 r. "nie wydaje się możliwe, aby azbest został całkowicie usunięty do 31 grudnia 2032 r".

Usuwanie azbestu. "Co najmniej przez 60 lat"

"Analiza danych NIK prowadzi do wniosku, że przy zachowaniu dotychczasowego tempa realizacji zadań programu wyroby takie będą usuwane co najmniej przez 60 lat - licząc od zakończenia programu. Z informacji NIK wynika bowiem, że przez pierwsze 12 lat Programu usunięto jedynie 17 proc. wyrobów azbestowych. A dotyczy to jedynie wyrobów zinwentaryzowanych. Ich dokładna liczba wciąż nie jest znana. Dane szacunkowe z 2009 r. mówiły o 14,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych" - informuje biuro RPO.