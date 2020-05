Baltic Pipe. Andrzej Duda zapowiedział rozpoczęcie budowy gazociągu

- Ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach, faktycznie poprzez po prostu konkretne prace budowlane, z tego względu, że dokładnie 30 kwietnia spółka Gaz System podpisała już kontrakt wykonawczy na realizację tej inwestycji. I rzeczywiście inwestycja rusza. Ona ma już wcześniej uzyskane wszelkie pozwolenia, zarówno polskie jak i duńskie - wyjaśnił prezydent, cytowany przez Onet.

Andrzej Duda rozpoczęcie inwestycji Baltic Pipe ocenił jako "dobrą wiadomość dla Polski". Przypomniał też, że gazociąg ma biec od szelfu norweskiego do Danii, a stamtąd - do Polski.

Baltic Pipe ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projektowany gazociąg ma składać się z pięciu komponentów. Ma on połączyć gazociąg podmorski z istniejącym systemem. Ponadto w jego ramach wybudowane lub zmodernizowane mają być trzy tłocznie gazu (Goleniów, Odolanów i Gustorzyn), a także wybudowane mają być gazociągi Niechorze-Płoty i Goleniów-Lwówek.

"Gaz-System podpisał umowę z Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Wartość kontraktu to ok. 280 mln euro, a planowaną datą oddania gazociągu do eksploatacji jest październik 2022 roku" - poinformowała spółka w komunikacie, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa.

Baltic Pipe. Jest pozwolenie na rozbudowę pierwszej tłoczni

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. surowca z Polski do Danii. Zdaniem pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego, cytowanego przez PAP, gaz z Szelfu Norweskiego trafi do Polski 1 października 2022 roku.

Baltic Pipe bliżej. Jest pierwszy kontrakt

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System to spółka strategiczna dla polskiej gospodarki. Jest odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

