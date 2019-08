Baltic Pipe bliżej. Jest pierwszy kontrakt

Umowa z amerykańską spółką Solar Turbines obejmuje dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu. - To pierwsza umowa, wkrótce będą kolejne - skomentował prezes Gaz-System Tomasz Stępień podczas podpisania umowy.

Dostawa obejmuje łącznie 10 agregatów sprężarkowych o mocy od 5 do 10 megawatów. Trafią one do Goleniowa, Gustorzyna i Odolanowa. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 18-20 miesięcy.