Terminale LNG. Decyzja Sejmu ws. specustawy

"W związku z rozszerzeniem katalogu inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu o inwestycje w zakresie budowy gazociągów i przyłączy do wytwórców energii elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi tych gazociągów i przyłączy, Senat uznał za celowe doprecyzowanie definicji określenia infrastruktura 'niezbędna do obsługi'" - napisał Senatu w uzasadnieniu do poprawki.