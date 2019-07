Gaz z USA w Polsce. Delegacja rządu i amerykańskiej ambasady

To już 65. dostawa LNG do Polski od momentu powstania gazoportu, jednak pierwsza w ramach wieloletniego kontraktu z Cheniere Energy. W trakcie 24-letniej umowy, amerykańska firma ma dostarczyć do Polski łącznie 39 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. W piątek w Świnoujściu odbiorowi pierwszego transportu towarzyszyli przedstawiciele polskiego rządu oraz ambasady USA.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dostawy LNG stały się faktem. Przede wszystkim dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Po jego wizycie w Polsce, w listopadzie ubiegłego roku podpisane zostały umowy, dzięki którym do Polski trafi blisko 40 mld metrów sześciennych gazu – stwierdził prezydent Andrzej Duda w liście, który odczytał Paweł Mucha, wiceszef KPRP.

- To nie byłoby możliwe, gdyby nie decyzja sprzed 13 lat śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego o uruchomieniu terminalu LNG. To dowód na to, że można zbudować niezależność energetyczną. Jestem dumny, że mogę nie tylko obserwować, jak realizuje się jego marzenie i wielki projekt, ale też kontynuować jego dzieło – dodał Duda. - Wszystkim Polakom życzę, aby umacniało się nasze bezpieczeństwo i wzrastał poziom życia – podsumował prezydent.

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak, cytowany przez IAR, mówi, że spółka jest zadowolona z umowy z amerykańskim dostawcą, a teraz jest okazja do tego, by warunki kontraktu przetestować w praktyce. Wyjaśnia, że po dostawie gaz trafia do zbiorników, gdzie podlega regazyfikacji i następnie jest przetaczany do sieci przesyłowej. Może być też przeładowany do cystern, które rozwożą gaz, nie tylko po Polsce, ale również po Europie.

PGNiG podpisało umowę z Cheniere Energy w listopadzie 2018 roku. Wolumen piątkowej dostawy, przywiezionej przez metanowiec Oak Spirit (do Polski z Zatoki Meksykańskiej płynął 14 dni), to ok. 165 tys.m sześc. LNG. Po regazyfikacji odpowiada to 95 mln m sześc. gazu ziemnego.

