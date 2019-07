Shell uruchomi pierwszą stację LNG w Polsce. Jest ustalona data

Jak podkreśla, w przypadku energii elektrycznej trzebaby czekać co najmniej kilka lat na rozwój technologii. Zwyczajnie nie ma na to tyle czasu.

Koszt zakupu samochodu ciężarowego na LNG to około 120 tys. euro. To oczywiście znacznie więcej niż analogicznego pojazdu napędzanego dieslem (70-80 tys. euro). Jednak jak podkreślają eksperci, LNG jest paliwem znacznie wydajniejszym. 1 litr oleju napędowego to około 0,72 kg LNG, przy czym ciężarówka zasilana LNG spala przeciętnie 20-24 kg na 100 km, w porównaniu do 27-28 litrów diesla.