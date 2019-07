Poczta Polska rozpoczyna test ekologicznego ciągnika siodłowego

"Poczta Polska to jedna z największych spółek logistycznych w kraju. Każdego dnia pocztowcy pokonują setki kilometrów. Chcemy, by nasi pracownicy użytkowali pojazdy posiadające nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie, które są przyjazne środowisku naturalnemu, są również tańsze w eksploatacji od tradycyjnych pojazdów oraz ograniczają poziom hałasu. Od ponad roku przeprowadzamy największe w Polsce testy aut elektrycznych po to, by dowiedzieć się, jakie pojazdy najlepiej sprawdzą się w naszej pracy" - powiedział dyrektor zarządzający pionem operacji logistycznych Poczty Polskiej Jerzy Garycki, cytowany w komunikacie.