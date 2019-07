Baltic Pipe. Gaz-System ma decyzję dot. wyjścia rurociągu na ląd w Danii

Pozwolenie obejmuje również budowę mikrotunelu do linii brzegowej, w którym zostanie umieszczony gazociąg. Inwestor zakłada, że dzięki zastosowaniu technologii mikrotunelingu zminimalizowany zostanie wpływ na środowisko naturalne, a gazociąg nie naruszy duńskiej plaży oraz klifu. "Proces pozyskiwania pozwoleń przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Kolejny kamień milowy za nami. Następny istotny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynek duński, polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyni się też do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.