"Bałtyk jest zagrożony". Donald Tusk apeluje w sprawie "floty cieni"

Tusk o tzw. flocie cieni: "Bałtyk jest zagrożony"

– Zastanawiamy się, jakie działania zostaną podjęte po ataku irańskim. Zostaje jeszcze kwestia rosyjskiej "floty cieni". Wszyscy chcemy pozbyć się statków Rosji, nieważne czy oficjalnie pływających pod rosyjską banderą, czy nie , to kwestia techniczna. Być może dobrym sposobem będzie poproszenie Komisji Europejskiej o wydanie zaleceń dotyczących tej floty – stwierdziła Dunka Mette Frederiksen.

Polityczka przyznała, że w tej materii są "pewne trudności", jednak zaraz wyraziła gotowość do poszukiwania kompromisów.

– Mogę się podpisać pod tym, co powiedziała pani premier – zaczął z kolei szef polskiego rządu. Zaznaczył, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest "poważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej", bo "Iran rozpoczął nową fazę otwartej wojny". Następnie przeszedł do kwestii "floty cieni" Rosji.

Czym jest "flota cieni"?

Kraje G7 oraz Unia Europejska wprowadziły pułap cenowy w wysokości 60 dolarów na rosyjską baryłkę ropy. W ten sposób Zachód chciał uderzyć w budżet Kremla. "Sprzedaż ropy i produktów ropopochodnych przed 2022 r. stanowiła ok. 40 proc. wartości całkowitego eksportu z Rosji i zapewniała jej ok. 30 proc. dochodów budżetowych. Większość węglowodorów trafiała do UE" – pisał w swojej analizie Szymon Pastucha z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.