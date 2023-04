Bariery na drodze do sukcesu zawodowego, czyli jak poradzić sobie z wykluczeniem

Czym jest wykluczenie zawodowe?

Co to oznacza? Czym jest wykluczenie zawodowe? Definicja wskazuje, że jest ono częścią wykluczenia społecznego, rozumianego jako stan, w którym jednostka lub cała grupa społeczna, która jest częścią wspólnoty, nie może uczestniczyć w pełni w ważnych dziedzinach jej życia. Wykluczenie zawodowe jest jednym z istniejących wymiarów wykluczenia społecznego i odnosi się do wspólnoty tworzonej przez pracowników. Występuje na gruncie rynku pracy. To sytuacja, w której jednostka lub grupa nie może uczestniczyć lub nie jest uznawana za pełnego i równego uczestnika rynku.

Z badań Instytutu LB Medical prowadzonych przez agencję badawczą SW Research jesienią 2020 roku wynika, że ryzyko wykluczenia zawodowego jest najwyższe w przypadku osób w wieku powyżej 45 lat. Kolejne grupy, które są na nie narażone to:

osoby z niepełnosprawnością,

kobiety,

osoby homoseksualne.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z 2023 roku pokazało, że w Polsce żyje 5,5 mln osób z niepełnosprawnością, najczęściej są to osoby z uszkodzeniem narządów ruchu. Współczynnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wrastał w ostatnich latach i wynosił w 2022 roku około 28 proc. Strategia na rzecz takich osób z 2022 roku zakłada, że do 2030 roku wskaźnik ich zatrudnienia wzrośnie do 40 proc. Wśród najczęściej wymienianych barier na drodze do sukcesu zawodowego osób niepełnosprawnych wymieniane są:

obawa przed niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną zatrudniających i współpracowników,

brak wiedzy dotyczącej możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

dostrzeganie stereotypowych problemów przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością,

brak odpowiednich stanowisk pracy dla niepełnosprawnych;

brak technicznych możliwości zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, związanych z istnieniem barier architektonicznych w budynkach zakładu pracy,

kłopotliwe prawodawstwo i szybko zmieniające się przepisy,

wygórowane oczekiwania pracodawców względem pracowników z niepełnosprawnościami,

przekonanie o tym, że niepełnosprawni są pracownikami o niskich kompetencjach zawodowych.

Raport Hays "Kobiety na rynku pracy 2021" potwierdza, że istnieje wykluczenie zawodowe pań, ale w ostatnich latach zaczyna się to zmieniać. Około 45 proc. kobiet, które wzięły udział w badaniu Hays, potwierdziło, że polski rynek pracy staje się miejscem coraz bardziej dostępnym i przyjaznym dla nich. Co ciekawe, potwierdza to także około 92 proc. mężczyzn.