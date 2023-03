Czym jest aktywizacja zawodowa i dlaczego warto ją prowadzić?

Aktywizacja zawodowa – co to jest?

Bezrobotni, którzy chcą pracować, ale z różnych powodów tego nie robią, mogą skorzystać z różnych form aktywizacji zawodowej. Co to jest? Przez to pojęcie należy rozumieć ogół działań, jakie podejmowane są przez różne instytucje i organizacje, których celem jest pomoc w znalezieniu pracy dla osób bezrobotnych, w tym dla grup, w przypadku których istnieje ryzyko wykluczenia zawodowego i społecznego. Programy i formy aktywizacji są skierowane do osób poszukujących pracy, ale nie tylko. Korzystają z nich również przedsiębiorcy, którzy w ten sposób zachęcani są do zatrudnienia osób skierowanych do pracy np. przez urząd pracy.