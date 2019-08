wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 1 godzinę temu

Będą kary za wyrzucanie żywności. Hipermarkety przed dużym wyzwaniem

Podpisana przez prezydenta ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zmusza właścicieli sklepów do współpracy z organizacjami pomocowymi. Będą one nieodpłatnie przejmować od sklepów żywność, która trafiała do tej pory na śmietnik.

Podziel się Dodaj komentarz