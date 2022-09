Będą reparacje za niewolnictwo? Do tego może doprowadzić sukcesja Karola

Taka prawda 2 godz. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Dziejszi Brytyjczycy nie są temu winni a obywatele tego afrykańskiego kraju próbują wydoić kasę która im się nie należy. To tak jak mieć pretensje do dzisiejszych Niemców za to co zrobił ich kraj ponad 80 lat temu. Kraj który nawet kilkadziesiąt lat temu był popierany tylko przez część ówczesnych obywateli