Brytyjczyków czeka wielka zmiana. Na banknotach pojawi się nowy król

prostactwo mo... 1 tyg. temu zgłoś do moderacji 28 15 Odpowiedz

Redaktirzyno ubogi w myślenia - nie pisz bzdur ze cały swiat wstrzymał oddech - tanie, prostackie i nawet do Pudełka nie przystoi pisać takich bredni .... Prawda ma zawsze dwie strony medalu ... napisz o odpowiedzialności „królowej” za zniewolenie innych państw w kolonie (okupacja ich przepłacona olbrzymia ilością ofiar rdzennych lodów dla partykularnych interesów tzw. „ monarchii” pożal się Boże .... królowa ma krew na rękach za tamten okres wspierania kolonii .... to widza nawet młodzi ludzie, którzy choć trochę orientują sie w historii Anglii .... a ZDRADA Anglii w czasu II wojny i nie udzielenie Polsce pomocy,... a Chruchill paktujący z Mokotowem i Ribentropem za zgoda tzw. „królowej”... czy to wszystko może wyssane z palca ....tzw.”królowa” powinna była w pełni odpowiadać za te przestępstwa ..... a jej intrygi w stosunku do np. Diany, która o głowę przewyższa tzw. „królowa” w wielu kwestiach.... a chronienie tzw. „księcia Andrzeja jej syna”, który dopuszczał się przestępstw seksualnych z Epsteinem przestępca tego samego kalibru - hipokryzja z jej strony opanowana do perfekcji ..... bardzo niegodziwa postać jeśli przyjrzeć się tylko faktom .... Anglicy się wreszcie budzą ....