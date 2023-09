Będzie dużo gorzej. Światowa agencja tnie prognozę dla Polski

Przewidywany wskaźnik PKB dla bieżącego roku ma wynieść 0,7. Oznacza to pogorszenie perspektyw , prognoza publikowana w czerwcu przewidywała wzrost na poziomie 1,1.

PKB Polski w dół. W regionie nie jest lepiej

Jak tłumaczy agencja cytowana przez ISB News, prognozy zostały obniżone dla wielu gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Powodem jest wcześniej odnotowany spadek PKB w drugim kwartale. " Spodziewamy się dalszej słabości eksportu do rozwiniętych gospodarek europejskich " - czytamy w komentarzu. Autorzy publikacji wskazują, że pogorszenie było widoczne przede wszystkim na Węgrzech i w Polsce. I właśnie w związku z tym oczekiwania dotyczące wzrostu realnego PKB w obecnym i pierwszym roku zostały obniżone.

Z końcem sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produktu krajowego brutto za II kwartał 2022 r. PKB Polski spadł o 0,6 proc. rok do roku w porównaniu ze spadkiem 0,3 proc. w I kwartale.

Eksperci o polskiej gospodarce: Będzie gorzej

Wcześniej gorsze prognozy dla Polski przedstawiła też inna agencja. Amerykański Fitch w połowie września obniżył przewidywany wzrost PKB Polski w 2023 roku do 0,4 proc. z 0,7 proc., a na 2024 rok do 2,5 proc. z 2,8 proc. W swoim najnowszym raporcie agencja prognozuje dalsze cięcie stóp procentowych przez RPP, nawet do 5,0 procent na koniec przyszłego roku.