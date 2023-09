Będzie jeszcze gorzej. Amerykanie tną prognozy dla polskiego PKB

"Spodziewamy się, że gospodarka Polski urośnie o 0,4 proc. rok do roku w tym roku, niżej niż 0,7 proc. wg prognoz z czerwca. Odbudowa konsumpcji prywatnej, po spadku inflacji, powinna wspierać stopniowe odbicie aktywności w końcówce 2023 r. i w 2024 r. Akcja kredytowa dla firm gwałtownie spowalnia, co jest wiedzione spadkami kredytów inwestycyjnych i obrotowych" - napisano w raporcie.

Prognozy w dół. Amerykańska agencja o polskim PKB

Ekonomiści agencji oczekują spadku CPI w Polsce do 8 proc. na koniec bieżącego roku, 5,0 proc. na koniec 2024 r. i 4,0 proc. na koniec 2025 r.

Wg agencji Fitch stopy procentowe w Polsce mogą do końca roku obniżyć się o kolejne 50 punktów bazowych do 5,50 proc. dla stopy referencyjnej. W 2024 r. i 2025 r. Fitch spodziewa się obniżek po 50 pb. rocznie, do 5,0 proc. i 4,50 proc. na koniec okresu.

NBP sygnalizował, że może obniżyć stopy procentowe, gdy inflacja spadnie na jednocyfrowe poziomy, ale potem zaskoczył rynki finansowe dużą 75-punktową obniżką na początku września, gdy inflacja (odczyt za sierpień) nadal przekraczała 10 proc. Taki ruch sugeruje większą pewność banku centralnego co do przebiegu ścieżki inflacji i większe obawy o perspektywy wzrostu - ocenia agencja.

Wobec mocnej deprecjacji w reakcji na dużą obniżkę stóp we wrześniu Fitch zrewidował prognozę USD/PLN na koniec 2023 r. do 4,50 z 4,30.

2023 2024 2025 PKB 0,4 2,5 3,2 Spożycie prywatne -1,3 3,1 3,6 Inwestycje 5,1 2,8 3,1 CPI 8,0 5,0 4,0 Stopy procentowe 5,5 5,0 4,5 USD/PLN

4,5 4,5 4,5 Źródło: PAP

Prognozy dotyczące relacji złotego do euro przedstawił z kolei drugi co do wielkości bank w Niemczech - Commerzbank. Jak czytamy, złoty powinien skorzystać na silniejszym euro jeszcze w 2023 r

"Prognozujemy, że euro będzie nadal zyskiwać na wartości przez resztę 2023 r., lecz w 2024 r. ponownie osłabnie. Kurs euro do złotego spadnie do około 4,65 do końca 2023 r., wraz ze spadkiem inflacji na świecie" - tłumaczy Commerzbank.

