Będzie kolejne przejście na polsko-ukraińskiej granicy. Otwarcie już w 2024 r.

W trakcie uroczystości wojewoda podkarpacka Ewa Leniart stwierdziła, że wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne jest, aby "granica zachowała przepustowość". – Do tego potrzebne są infrastruktura drogowa oraz nowe przejścia graniczne – oceniła i przypomniała, że w regionie są obecnie cztery drogowe przejścia graniczne z Ukrainą.

Piąte przejście graniczne z Ukrainą w Malhowicach w 2024 r.

Ewa Leniart zaznaczyła, że prace przy budowie przejścia rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. Zgodnie z umową z wykonawcą, firmą Strabag, miały potrwać do czerwca 2025 r. Z jej relacji wynika, że dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów o zwiększeniu limitu pieniędzy na tę inwestycję możliwe jest podpisanie aneksu i przyśpieszeniu oddania przejścia w Malhowicach.

Wojewoda podała też, że na dobę granicę z Ukrainą przekracza ok. 30 tys. osób. Tym samym nowe przejście graniczne nie tylko będzie stanowiło uzupełnienie istniejącej infrastruktury, ale też zwiększy przepustowość pozostałych przejść.

Nowe miejsca pracy

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, także obecny w Przemyślu, zwrócił uwagę, że otwarcie przejścia to również nowe miejsca pracy. Dotyczy to nie tylko samego przejścia, ale również terenów wokół niego.

Wzrost wartości inwestycji i przyspieszenie prac

Aby zakończyć pracę budowlane w tym roku, zgodnie z tym, co przewiduje aneks, na placu pracować będzie więcej robotników. To, co pierwotnie firma miała zrobić w 2,5 roku, teraz musi zrealizować w rok. Dyrektor zapewnił, że ten przyśpieszony termin zostanie dotrzymany.