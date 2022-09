Będzie ósmy pakiet sankcji na Rosję. Dyplomaci UE podjęli taką decyzję

Unia Europejska przygotuje ósmy pakiet sankcji wymierzonych w Rosję. Oprócz tego UE zwiększy też dostawy broni do Ukrainy. Stanowisko to wypracowali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich w trakcie sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co potwierdził Josep Borrell, odpowiadający za unijną dyplomację.