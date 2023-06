Benefity dla freelancerów i przedsiębiorców

Znaczenie benefitów pracowniczych dla freelancerów i przedsiębiorców

W związku z omawianiem benefitów pracowniczych pojawia się pytanie, czy freelancerzy lub przedsiębiorcy współpracujący z różnymi firmami w ogóle mają możliwość korzystania z takich systemów. To zależy, w jaki sposób będziemy je rozumieć. Jeśli założyć, że w systemie tym znajduje się na przykład elastyczny czas pracy, to z pewnością freelancerzy i przedsiębiorcy z tego korzystają. Często decyzja, by zamienić umowę o pracę na umowy cywilnoprawne typu B2B podyktowana jest właśnie tym powodem.

Ponadto freelancerzy i przedsiębiorcy mogą pracować tak, jak jest im wygodnie – zdalnie i w modelu hybrydowym. Ponad 71 proc. wybiera zdalny model pracy, jak wskazał wspominany raport.

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne – jakie są opcje dla freelancerów i przedsiębiorców?

Zatrudnieni na podstawie umów o pracę, bardzo często korzystają z benefitu w postaci grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie jest ono jednak dostępne, przynajmniej w takiej formie, dla freelancerów i przedsiębiorców. Mogą sami zawrzeć indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, wybierając do tego konkretną firmę i interesujący ich pakiet, albo skorzystać z alternatywy w postaci pakietu medycznego dla freelancerów. Takie pakiety na przykład dla ludzi kultury i mediów oferuje Medicover w kilku wariantach: Zdrowie, Zdrowie Extra czy Zdrowie Premium, różniących się zakresem obowiązywania ochrony.

Jak zapewnić sobie stabilną emeryturę jako freelancer lub przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy z reguły opłacają najniższe możliwe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS, dlatego nie mogą liczyć na zgromadzenie pokaźnego kapitału na przyszłą emeryturę. Nie inaczej sytuacja ta wygląda w przypadku freelancerów. Dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o zgromadzenie kapitału na "jesień życia". Jak zapewnić sobie stabilną emeryturę jako freelancer czy przedsiębiorca? Do wyboru są różne formy oszczędzania: programy emerytalne w różnych instytucjach finansowych;

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które jest jednym z elementów III filaru emerytalnego w Polsce; pozwala na skorzystanie z różnego rodzaju instrumentów finansowych, w tym depozytów bankowych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i tym podobnych, a po wybraniu formy oszczędzania można w ten sposób gromadzić środki na przyszłą emeryturę; zachętą do oszczędzania na IKZE jest możliwość skorzystania z tego tytułu z odliczenia od dochodu wpłat dokonywanych w ramach ustalonego limitu, który dla przedsiębiorców wyniesie do 180 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok;

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne, które również jest częścią III filaru systemu emerytalnego w Polsce; pozwala na oszczędzanie na przyszłą emeryturę także freelancerom czy samozatrudnionym; maksymalny roczny limit wpłat na IKE wynosi od 2009 roku 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok; z oszczędzaniem na IKE związana jest możliwość uniknięcia nakładania podatku od zysków, jeśli pieniądze zostaną wypłacone po 60. roku życia, a w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych również po 55. roku życia; by móc liczyć na takie zwolnienie podatkowe, trzeba dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo wpłacić ponad połowę wartości wszystkich środków nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Inwestowanie w swój rozwój jako freelancer lub przedsiębiorca

Freelancerzy i przedsiębiorcy z reguły nie mają u swoich zleceniodawców dostępu do kursów i szkoleń tematycznych, dlatego muszą na własną rękę w nie inwestować. Zdobywając nowe kompetencje i umiejętności zawodowe, mogą mieć nowych klientów, zwiększać systematycznie swoje dochody, a więc po prostu rozwijać się. Dlatego z pewnością inwestowanie w rozwój freelancera czy przedsiębiorcy jest krokiem w dobrą stronę, pozwalającym na maksymalizację zysków w przyszłości.

Dostęp do programów wellness dla freelancerów i przedsiębiorców

Karnety sportowe na siłownię czy basen, na masaże czy na jogę są popularnymi benefitami dla pracowników, zwłaszcza w dużych korporacjach. Jednak dostęp do takich programów wellness dla freelancerów i przedsiębiorców jest mocno ograniczony. Trzeba więc organizować je sobie na własną rękę, wybierając przy tym takie zajęcia czy zabiegi, które najbardziej odpowiadają samym zainteresowanym.

Elastyczny czas pracy i swoboda organizacji – jak czerpać korzyści z niezależności zawodowej

Freelancerzy pracujący np. w branży IT przyznają, że najważniejszym dla nich benefitem wynikającym z tego trybu pracy są elastyczne godziny wykonywania obowiązków. Wskazuje na to 61,6 proc. respondentów w badaniu No Fluff Jobs przeprowadzonym we współpracy z Ework Group. Mogą pracować, kiedy chcą i kiedy mogą, a także nie są związani z jednym przedsiębiorcom oraz biurem. Dlatego mogą wykonywać zadania dla wielu zlecających, maksymalizując przy tym korzyści.

Elastyczny czas pracy jest równocześnie najczęściej oferowanym benefitem dla przedsiębiorców i freelancerów. Ponadto takie grupy pracujących cenią sobie korzyści w postaci płatnej przerwy w świadczeniu usług czy pokrycia kosztów podróży służbowych oraz zapewnienia sprzętu do pracy.

Programy rabatowe i partnerskie – jak korzystać z korzyści i oszczędzać jako freelancer lub przedsiębiorca

W sieci funkcjonują tysiące różnych programów partnerskich, z których korzystać może każdy, także freelancer lub przedsiębiorca. Zapewniają one dodatkowe środki finansowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, a także dostęp do usług. Często wystarczy się zarejestrować online i np. promować daną usługę, produkt lub markę. Bardzo dobrym na to sposobem jest dopasowanie tematyczne własnej działalności i specyfiki programu rabatowego czy partnerskiego.

