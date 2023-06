Benefity pracownicze a poprawa efektywności i produktywności

Jak benefity wpływają na poziom zaangażowania w pracy?

Zgodnie z przywołanym raportem z badania obejmującego aż 628 zakładów do najczęściej stosowanych benefitów pracowniczych w Polsce zalicza się: szkolenia zawodowe – 97 proc. odpowiedzi,

świadczenia medyczne – 91 proc.,

polisę na życie – 85 proc. Na drugim biegunie znalazły się najrzadziej dostępne dla pracowników benefity: dodatkowy płatny urlop – 14 proc.,

pracownicze programy przyznawania akcji – 9 proc.,

dopłaty do przedszkola/żłobka – 4 proc. Należy się jednak zastanowić nad istotą systemu benefitów pracowniczych. Ich wprowadzenie w zakładzie ma prowadzić do zwiększenia produktywności i zaangażowania. Sprzyjać mają budowaniu silnej, pozytywnej marki przedsiębiorcy – pracodawcy w ten sposób powodują, że zatrudnieni są zadowoleni z pracy w danym miejscu. Jakie benefity prowadzą do tego, by poziom zaangażowania rósł?

Badania pokazują, że tylko co 5. zatrudniony jest zaangażowany w swoją pracę, jak wskazuje Agencja rekrutacyjna Randstad. Wymienia ona 8 czynników wpływających na tę kwestię: zaufanie wobec firmy,

zbieżność wartości przedsiębiorstwa z własnymi wartościami pracownika,

skuteczne przywództwo w zakładzie pracy,

odczuwanie dumy z wykonywanej pracy,

bezpieczeństwo w środowisku pracy,

poprawa doświadczeń pracowników,

przejrzysty opis stanowiska pracy i występujących na nim wymagań,

podejmowane inwestycje w rozwój osobisty zatrudnionego. Na bazie takiego wykazu można wymienić benefity, jakie mogą wpływać na wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę: szkolenia i kursy dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych,

pakiety medyczne dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownika,

elastyczny tryb pracy,

możliwość pracy zdalnej,

karty sportowe,

system nagród i premii,

kursy językowe. Wszystkie te benefity pozwalają na zwiększanie zaangażowania, efektywności pracy i poziomu zadowolenia z niej u zatrudnionych.

Jak korzyści dodatkowe wpływają na zadowolenie z pracy?

Możliwość korzystania z dodatkowych zajęć sportowych, pakiety biletów na wydarzenia kulturalne czy imprezy integracyjne – wszystkie te benefity pracownicze są korzyściami dodatkowymi, które wpływają na zadowolenie z zatrudnienia. Jednak niekoniecznie satysfakcja z wykonywanej pracy przekłada się na pełne zaangażowanie w taki sposób, że jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej, pracownik stanie na wysokości zadania i wykona obowiązki "ekstra".

Jak inwestowanie w rozwój pracowników przekłada się na wyższą efektywność?

Pracodawcy, którzy udostępniają swoim podwładnym w ramach systemu benefitów możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i dają szansę na wszechstronny rozwój, mogą liczyć na wzrost efektywności zatrudnionych w najbliższej przyszłości.

Globalne badanie Workmonitor wykazało, że 76 proc. pracowników na całym świecie postrzega szkolenia oraz programy rozwoju kariery występujące w ich miejscach zatrudnienia jako ważne elementy przyszłej kariery. Ponadto więcej niż co drugi chce wykorzystywać nowo zdobyte umiejętności i doświadczenia dla rozwoju na obecnie zajmowanych stanowiskach. Dowodzi to, że benefity w postaci szkoleń pozwalają na to, by pracownik bardziej zaangażował się w firmę i jej działalność.

W jaki sposób elastyczne modele pracy wpływają na wydajność?

Możliwość pracy w różnych systemach – stacjonarnych, hybrydowych czy całkowicie zdalnych, a także elastyczne możliwości ustanawiania czasu pracy, powodują, że zatrudniony może pracować bardziej wydajnie i być skupiony na efektach. Niektóre nowoczesne zakłady odchodzą od ewidencjonowania czasu pracy, a zwracają więcej uwagi na to, czy zatrudnieni wykonują powierzone im zadania. Jeśli nie ma presji czasowej, pracownik może działać wydajniej, zarządzając swoim czasem na własną rękę. Wpływa to na ogólną atmosferę w firmie i zmniejsza stres.

Czy benefity mogą wspierać budowanie silnych zespołów i efektywną komunikację?

Dobra atmosfera w miejscu pracy jest ważna. Wpływa na nią to, czy istnieje sprawny, przyjazny dla każdego system komunikacji w przedsiębiorstwie, czy jest lider, który obejmuje przywództwo i buduje silny zespół. Jakie benefity na to oddziałują? Na pewno udogodnienia, jakie może wprowadzić pracodawca, np. telefony firmowe przeznaczone również do użytku prywatnego. Nie bez znaczenia jest wygodne wyposażenie miejsca pracy czy wygospodarowanie miejsca relaksu i spotkań w firmie.

Jak systemy nagradzania i bonusy wpływają na motywację i produktywność

Jeśli pracownik ma poczucie tego, że jest ważny dla pracodawcy, który liczy się z jego zdaniem i dostosowuje system benefitów pod kątem jego potrzeb, to wpływa to na jego motywację, identyfikację z organizacją, ale i na produktywność.

Badania przeprowadzone przez Corporate Leadership Council wykazały, że pracownik wykazujący wyższe zaangażowanie daje z siebie nawet 57 proc. wysiłku więcej niż ten, który takiego zaangażowania nie wykazuje. Wyliczono nawet, że wzrost tego zaangażowania podwładnego o zaledwie 10 proc. przynosi 6-procentowy przyrost wkładu pracy, który przekłada się na 2-procentowy wzrost wyników.

Z drugiej strony, zgodnie z wyliczeniami Instytutu Gallupa, spadek zaangażowania pracowników lub jego brak powoduje, że przedsiębiorstwo traci na produktywności – nawet na poziomie 46 proc. Można uzyskać większą motywację i zaangażowanie poprzez system nagród i bonusów. Nie ma chyba na świecie takiej osoby, która nie lubiłaby być doceniana. Podziękowanie za trud włożony w rozwój firmy z ust szefa to jedna z nagród, które są doceniane przez pracowników wykonujących ciężką pracę. Warto zainwestować w nagrody rzeczowe i finansowe. Doceniony pracownik będzie bardziej zmotywowany i bardziej efektywny w tym, co robi.

Motywacja do pracy jest pewną trudną do zdefiniowania siłą, jaka prowadzi nas do celu. Jej stopień przekłada się na poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz na efektywność. Motywacja może być wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli chodzi o wewnętrzną, to wspierają ją takie czynniki jak: uznanie ze strony bezpośrednich przełożonych czy szefa organizacji,

osobiste osiągnięcia i sukcesy,

możliwość awansu zawodowego. Zewnętrznymi motywatorami są przyjazne środowisko pracy, dobre, godne i adekwatne względem zakresu obowiązków zawodowych wynagrodzenie czy relacje międzyludzkie w miejscu zatrudnienia.

Jak benefity pracownicze wpływają na efektywność i produktywność pracowników?

Zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę to stopień ich identyfikowania się z organizacją, jej celami i wartościami. Odzwierciedla ono ponadto poziom entuzjazmu zatrudnionego i więzi, jakie łączą go z jego organizacją. Przekłada się to na biznes i rozwój całej działalności. Jeśli pracownicy mają możliwość rozwoju i awansu w swojej organizacji, będzie to działało jako silny czynnik motywujący do większego zaangażowania.

Dla zwiększenia motywacji pracowników należy ich właściwie wynagradzać. Dobrobyt odczuwany przez podwładnych ma wpływ na ich zaangażowanie.

