Benefity pracownicze a zadowolenie i rotacja pracowników

Rola benefitów pracowniczych w budowaniu zadowolenia i redukcji rotacji pracowników

O dużej rotacji pracowników mówi się wówczas, gdy na stanowiskach w danym zakładzie często zmieniają się zatrudnieni. Zaczynają wykonywać obowiązki, by w krótkim czasie z nich zrezygnować lub zostać zwolnionym. Mierzenie poziomu rotacji personelu daje odpowiedź między innymi na pytanie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Skoro pracownicy mają obiekcje co do tego, by w nim pozostać, to znak, że nie działa poprawnie, co może odbić się na jego sytuacji finansowej.