Bezos spotykał się z przedstawicielami FBI w 2019 r. Chodzi m.in. o włamanie do jego smartfona

Do spotkania Jeffa Bezosa z przedstawicielami amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego miało dojść w kwietniu 2019 roku w związku z otrzymanymi przez FBI informacjami na temat włamania do telefonu szefa koncernu Amazon – informuje PAP, powołując się na informacje brytyjski dziennik "Guardian".

Postępowanie w sprawie izraelskiej firmy trwa od 2017 roku. Jego głównym celem jest uzyskanie informacji na temat tego, czy NSO dysponuje kodem niezbędnym do skutecznego infekowania telefonów należących do Amerykanów. Mogłaby otrzymać go od hakerów z USA.