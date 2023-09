Bezpieczeństwo danych w KSeF: Jak chronione są Twoje informacje?

Dlaczego bezpieczeństwo danych jest kluczowe w KSeF?

Jak KSeF chroni Twoje dane?

Już przy rejestracji i logowaniu się do systemu KSeF każdy użytkownik jest weryfikowany. Sprawdzana się jego tożsamość i nadane uprawnienia, m.in. do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. System wymaga przejścia procesu uwierzytelnienia i autoryzacji, a dopiero wówczas uzyskuje się dostęp do jego funkcjonalności. Uwierzytelnianie odbywa się z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu czy pieczęci kwalifikowanej. Posługują się nimi podatnicy będący osobami fizycznymi, natomiast przedsiębiorcy, którzy nimi nie są, uzyskają bezpiecznie dostęp do KSeF po zgłoszeniu takiej chęci naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą zawiadomienia na druku ZAW-FA. To zawiadomienie dotyczące nadania lub odebrania uprawnień do korzystania z platformy KSeF konkretnej osobie. Pozwala na wyznaczenie administratora do zarządzania uprawnieniami pracowników w systemie.