KSeF: Jak zarejestrować się w systemie i rozpocząć działalność?

Dlaczego rejestracja w KSeF jest kluczowa dla Twojego biznesu?

Jak na razie nie trzeba rejestrować się w KSeF i korzystać z niego przy okazji wystawiania i odbierania faktur od kontrahentów, ale z czasem system ten stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Czasu pozostało niewiele, zwłaszcza że należy przeprowadzić audyt firmowy i wybrać odpowiednie oprogramowanie księgowe współpracujące z KSeF. Konieczne jest wdrożenie i przeszkolenie pracowników oraz rozpoczęcie korzystania z systemu. Wszystko to zajmie czas, dlatego warto już dziś rozpocząć działania w tym kierunku.

Dodatkowo w celu zachęcenia podatników do rejestracji w KSeF już teraz, wskazano na szereg korzyści, które z tego wynikają: skrócenie okresu przeznaczonego na zwrot podatku VAT naliczonego – zamiast 60 dni może potrwać to maksymalnie 40 dni,

brak konieczności wystawiania duplikatów faktur,

łatwiejsze korygowanie faktur,

brak obowiązku wysyłania na żądanie organów podatkowych struktury JPK_FA,

usprawnienie obrotu gospodarczego,

cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur pomiędzy podatnikami i ich księgowania,

zwiększenie szybkości wymiany danych,

automatyzacja procesów księgowych,

przechowywanie i archiwizacja e-faktur przez okres 10 lat zapewniany przez administrację. Przede wszystkim jednak KSeF pozwala na wystawianie, wczytywanie oraz wysyłanie faktur online.

Wymagane dokumenty i informacje: co przygotować przed rejestracją

Jak informuje Ministerstwo Finansów, podatnik, który dobrowolnie korzysta z możliwości rejestracji w KSeF, powinien otrzymać uprawnienia do używania systemu. W tym celu musi złożyć do właściwego dla siebie urzędu skarbowego wniosek na formularzu ZAW-FA bądź wnioskować o to bezpośrednio poprzez stronę www.ksef.mf.gov.pl. W ZAW-FA należy wskazać osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z KSeF w imieniu podatnika. Taka osoba ma później możliwość nadawania kolejnych uprawnień w ramach systemu.

Wyjątkiem od reguły jest podatnik będący osobą fizyczną, który nie musi zgłaszać wniosku ZAW-FA fiskusowi, ponieważ może korzystać z systemu KSeF, autoryzując się z użyciem podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli podpis ten nie zawiera numeru NIP bądź PESEL, podatnik może dokonać zgłoszenia np. za pomocą odcisku palca podpisu za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA w celu przypisania podpisu do danego podatnika. Osoba fizyczna ma automatycznie nadane pierwotne uprawnienia o charakterze właścicielskim w KSeF.

Do grona osób zwolnionych ze zgłaszania się do urzędu skarbowego do KSeF za pomocą formularza ZAW-FA należą również podatnicy, którzy co prawda nie są osobami fizycznymi, ale mają jednocześnie elektroniczną pieczęć kwalifikowaną, zawierającą NIP.

Proces rejestracji krok po kroku: od złożenia wniosku do aktywacji konta

W przypadku chęci korzystania z KSeF należy wejść na stronę: https://ksef.mf.gov.pl/web/login. Tam krok po kroku przejdziesz proces rejestracji konta i logowania. Obejmuje on takie etapy jak: Wprowadź kontekst logowania – KSeF wymaga wyboru identyfikatora, którym może być NIP firmy lub identyfikator wewnętrzny. Po wpisaniu numeru NIP podatnik powinien kliknąć przycisk "Uwierzytelnij".

Wybór wariantu logowania do KSeF – może być to Profil Zaufany, Certyfikat kwalifikowany (podpis lub pieczęć kwalifikowana). Przy użyciu Profilu Zaufanego można logować się poprzez wpisanie loginu i hasła lub za pomocą bankowości elektronicznej. Na koniec trzeba podpisać dokument Profilem Zaufanym.

Jak nawiązać i zarządzać połączeniem z programem księgowym

W celu wymiany danych, wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych z KSeF należy nawiązać połączenie ze swoim programem księgowym, wykorzystywanym dotychczas w przedsiębiorstwie. Wymagać to będzie odpowiedniej konfiguracji. Należy przy tym: uzyskać token ze strony KSeF – w module "Administrator" w programie księgowym trzeba otworzyć okno edycji danych firmy i przejść do zakładki KSeF,

wygenerować klucz API w serwisie księgowym,

wpisać klucz API – generowanie klucza odbywa się na podstawie uprzednio uzyskanego tokena na Portalu Krajowego Rejestru e-Faktur Ministerstwa Finansów,

zintegrować program księgowy.

dokonać wysyłki dokumentów do KSeF. Podatnicy przygotowują e-faktury w swoich systemach finansowo-księgowych w postaci plików xml, zgodnie ze schematem ustalonym przez Ministerstwo Finansów. Przesyłają je do KSeF za pomocą API – interfejsu umożliwiającego łączenie i wymianę danych pomiędzy systemami. Resort nie narzuca żadnego konkretnego oprogramowania, z jakiego podatnik powinien korzystać. Za to musi on zapewnić zgodność wygenerowanego pliku faktury ze strukturą logiczną XSD e-faktury, określającą układ i wzajemne powiązania pól w dokumencie.

Jeśli natomiast podatnik nie ma specjalnego rozwiązania do obsługi KSeF, to może wystawiać e-faktury za pomocą bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez MF, tj.: Aplikacji Podatnika KSeF,

E-Mikrofirmy,

aplikacji mobilnej KSeF.

Czego oczekiwać po rejestracji: pierwsze kroki w używaniu systemu KSeF

Po dokonaniu rejestracji w KSeF logowanie odbywa się już zawsze na takich samych zasadach. Co dalej? Jak działa KSeF? Podatnik zarejestrowany w systemie będzie mógł już: wystawiać e-faktury,

przeglądać wystawione i otrzymane faktury,

pobierać otrzymane faktury,

zarządzać uprawnieniami. Kluczową funkcjonalnością pozostaje wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Obejmuje to wygenerowanie dokumentu w programie księgowym w postaci pliku tekstowego w formacie xml, lokalną walidację pliku, nawiązanie połączenia z API KSeF, uwierzytelnienie użytkownika, a następnie rozpoczęcie sesji interaktywnej lub wsadowej. Należy na koniec przesłać plik faktury i zamknąć sesję oraz pobrać UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

