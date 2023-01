Zastrzeżenie numeru PESEL – jak wpłynie na nasze bezpieczeństwo?

Zastrzeżenie numeru PESEL – o co chodzi?

Kradzież tożsamości, zwłaszcza za pośrednictwem internetu, staje się coraz poważniejszym problemem. Ministerstwo cyfryzacji nie tylko go dostrzega, ale wprowadza mechanizm, który ma przed tym chronić.

Ofiary kradzieży tożsamości mogą popaść w kłopoty finansowe, jeśli na przykład ktoś zaciągnie na ich dane, z wykorzystaniem m.in. ich numeru PESEL , kredyt czy pożyczkę. Jednak wkrótce firmy, które zajmują się udzielaniem pożyczek i kredytów będą zobowiązanie sprawdzić, czy dane klientów, dokładnie numer PESEL, nie zostały zgłoszone do specjalnego rejestru zastrzegającego je. Wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych.

Każdy kredytodawca czy pożyczkodawca będzie mieć zapewniony przez państwo bieżący dostęp do rejestru zastrzeżonych numerów PESEL. Obowiązek kontrolowania z założenia ma być wprowadzony wobec banków i instytucji finansowych. Będą musiały do niego sięgnąć przed zawarciem umowy w związku z:

Od kiedy będzie można zastrzec numer PESEL?

Propozycja zastrzegania w prosty sposób numeru PESEL znalazła się w projekcie ustawy nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw w związku z zapobieganiem skutkom kradzieży tożsamości. Ministerstwo zaznacza, że chciałoby jak najszybciej skierować ten projekt do konsultacji, by rozwiązanie to mogło wejść w życie.