Bezrobocie dalej spada. Jesteśmy o krok od rekordu

Sporo osób ostatnio opuszcza Polskę. Więc nie dziwi mnie spadek bezrobocia. Dwa tygodnie temu moich dwóch znajomych z całymi rodzinami opuścili kraj. Za miesiąc koleżanka wraz z mężem (oboje są lekarzami) emigrują na stałe do USA. 2 miesiące temu kilku moich kolegów z pracy (IT) rozjechało się na zachód. No i tak to się kręci. Sporo młodych ludzi wyjeżdża na "zbadanie terenu" do Holandii, Anglii, Niemiec czy innych krajów poprzez agencje pośrednictwa, a na miejscu próbują się dogadać na stałe zatrudnienie w firmie, do której są wysyłani przez agencję.Potem powrót do kraju, formalności i wyjazd na dłuższy czas już do pracy bezpośrednio w firmie docelowej. Zresztą sam tak zrobiłem latach 2010-2017, najpierw wyjechałem do Anglii przez pośrednika z Polski. Później dogadałem się na miejscu i otrzymałem propozycję pracy na stałe bezpośrednio. Wróciłem żeby zakończyć kontrakt i ponownie wyjazd do Anglii na 6 lat. Fajnie było. Wróciłem do Polski, ale teraz widze, że to nie był dobry pomysł. Super, że firma z GB ma już oddziały w innych krajach więc jest szansa, że może wyemigruję np do Norwegii :) Pozdro