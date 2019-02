Bezrobocie rekordowo niskie. Eurostat daje nam trzecie miejsce w Unii

Już po tygodniu pojawiają się kolejne dane za ten sam okres, ale wnioski są odwrotne. Eurostat podał w czwartek, że bezrobocie w Polsce nie wzrosło, ale spadło. I to o 14 tys. osób. Co więcej - jest rekordowo niskie.

Z porównania metodologii i danych wynika, że w Polsce jest 378 tysięcy osób, które pracy wcale nie szukają, a zarejestrowały się prawdopodobnie tylko po to, żeby mieć dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Gdyby Sejm zgodnie z konstytucją zapewnił "obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, […] równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych", czyli w skrócie - uniezależnił leczenie od składek, to wizyty w urzędach i rejestrowanie rzeszy osób byłoby zbędne.