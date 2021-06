Bezrobocie spadło. Ze statystyk ubyło 27 tys. osób

Johny 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

.Cytuję: "wyraźnie wzrosła liczba wyrejestrowań z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. ... więcej niż w maju ub. roku było skreśleń z rejestru w wyniku rozpoczęcia szkolenia lub stażu oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego" ... ot całą tajemnica niskiego polskiego bezrobocia, ludzie nie chcą pracować, więc nie rejestrują się w urzędzie pracy, jeśli już to idą na szkolenia, z których i tak nic nie wynika. Aby ukazać realny polski rynek pracy to należałoby na bieżąco pokazywać procentowy poziom zatrudnienia wśród ludzi w wieku produkcyjnym (szczególnie kobiet)e (na dzisiaj najmniejszy w UE). Polacy dzięki zachętom rządu nie chcą pracować, brakuje rąk do pracy co dodatkowo sztucznie podnosi wynagrodzenia (bo przychody szczególnie firm nie rosną), tym samym ceny i inflację. A pismacy bez jakiejkolwiek refleksji piszą te bzdury kreowane przez rząd PIS, że jest super bo bezrobocie (przypominam rejestrowane a nie realne) maleje , to niebawem TVPIS nie będzie potrzebna bo nowe tabuny propagandzistów ich wyręczają.