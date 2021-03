Bezrobocie w górę. Resort naliczył 10 tysięcy nowych osób bez pracy

Fikumiku 44 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Najważniejsze że to są durne dane bo do pup nie da się zarejestrować. Wielu ludzi, zwłaszcza studentów, zaocznych jest bezrobotnych, ale jako że studiują to nie mogą być w pup. Kłamią i tyle. Rozumiem że wszyscy pracownicy hoteli i restauracji i basenów itp ciągle ma etat i to płatny