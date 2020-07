Bezrobocie w Grecji rośnie, ale wciąż dalekie od niedawnych niechlubnych rekordów

Ogółem liczba bezrobotnych wyniosła 708,65 tys. Najbardziej poszkodowani są przez kryzys ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Wśród nich stopa bezrobocia wzrosła z 32,7 proc. w kwietniu 2019 r. do 33,6 proc. w kwietniu tego – informuje Reuters.

Choć sytuacja jest zła, to biorąc pod uwagę ostatnie lata, wcale nie zbliża się do najgorszej. Rekordowe bezrobocie zostało w Grecji odnotowane we wrześniu 2013 r. i wyniosło 27,8 proc.