Bezrobocie w Polsce B ciągle dwucyfrowe. Sięga nawet 20 procent

Rok 2018 minął pod znakiem rekordowo niskiego bezrobocia w Polsce. W pewnym momencie, według GUS, spadło nawet do 5,7 proc.. Co więcej, wyliczenia europejskiego urzędu statystycznego plasują nas w pierwszej trójce krajów Europy, co przy okazji podsumowania sukcesów ministerstwa pracy wielokrotnie podkreślała minister Elżbieta Rafalska.