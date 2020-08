Białoruś. Majątek Łukaszenki. Oficjalnie nie ma nic, nieoficjalnie - miliardy dolarów

O sprawie przypomina RMF. Dokumenty na stronie Centralnego Komitetu Wyborczego informują, że Łukaszenka w 2019 roku zarobił 117 tys. rubli białoruskich (ok. 172,3 tys. złotych). Wszystko to z pensji prezydenckiej, która wynosi 9755 rubli białoruskich na miesiąc (ok. 14,5 tys. złotych).