Białoruś odpowiada na sankcje przeciw niej. Mówi o "nielegalnej presji ze strony kolektywnego Zachodu"

O decyzji Białorusi poinformowała we wtorek agencja BiełTA, powołując się na białoruski rząd.

W komunikacie wskazano, że jest to odpowiedź na "próby nielegalnej presji sankcyjnej ze strony kolektywnego Zachodu". Jak zaznaczono, z embarga wyłączone zostały produkty do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji "krytycznego importu". Wyjaśniono, że ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu embarga na białoruskich obywateli.