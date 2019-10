Biedronka i Jeronimo Martins w opałach. Cenowe nieprawidłowości mogą jednak ujść sieci płazem

Kara to jedno, płatność to drugie

Nie 5 mld a… 100 mln zł?

Dla tak zwanych naruszeń pozostałych - czyli lekkich - UOKiK stosuje łagodniejszy wymiar kary. Zwykle jest to powyżej 0,01 proc. jednak nie więcej niż 0,2 proc. obrotu. A to sprawia, że ewentualna kara nie oscyluje już w granicach miliardów, ale od 5 do 100 mln zł. A to znaczna różnica.