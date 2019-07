Biedronka i Rossmann to wyjątki. Sieci prawie nie płacą podatku dochodowego

231 miliardów złotych przychodów, a tylko 8,4 mld zł zysku brutto i od tego należne "marne" 1,6 mld zł podatku dochodowego. To wyniki działalności sieci handlowych w Polsce. W zestawieniu podatników CIT Ministerstwa Finansów na 36 firm handlu detalicznego, dziesięć nie przynosi żadnego dochodu. Kilka z nich od wielu lat działa "charytatywnie".

Co prawda wpływy z korporacyjnego podatku dochodowego od spółek handlowych wzrosły o 316 mln zł w ubiegłym roku, ale i tak te dane są kolejnym przyczynkiem do dyskusji o podatku od obrotów sieci handlowych.

W ubiegłym roku ani złotówki podatku dochodowego do polskiego budżetu nie odprowadziły: francuski Auchan, brytyjski Tesco, holenderski Macro Cash and Carry, francuski Intermarche i holenderskie Drogerie Natura i tak dzieje się od lat. Niemiecki Lidl (w danych ministerstwa dane prezentowane są pod nazwą właściciela sieci - FRF-Beteiligungs-GmbH) ostatni raz dochód osiągnął w 2016 roku.

- Jako Lidl Polska na przestrzeni ostatnich lat (2015-2018) w każdym roku obrotowym odprowadzaliśmy około 1 mld zł podatków - CIT, VAT, PIT i innych danin publicznych. Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że wielkość opłacanych podatków i danin wykazuje w okresie kilku ostatnich lat tendencję rosnącą. Wszystkie należne podatki odprowadzamy w Polsce - przekazała money.pl Aleksandra Robaszkiewicz, menadżer ds. komunikacji w Lidl Polska.

- Jednocześnie warto podkreślić, że firma Lidl Polska nie otrzymała żadnych zwolnień w zapłacie podatku CIT, w tym nie skorzystała i nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych - dodała Robaszkiewicz.

Kroplówką można nazwać wpłaty Carrefoura, który przy obrotach 9,2 mld zł w ubiegłym roku, na CIT przeznaczył 17 mln zł, czyli 0,2 proc. Zyski wykazuje oficjalnie od 2016 roku.

Są i tacy, którzy płacą

Lidl może tłumaczyć brak zysków inwestycjami w otwarcia nowych sklepów. O ile sama sieć dyskontów nie wypracowała w ubiegłym roku ani grosza podatku dochodowego w Polsce, to płaci go już działający w tej samej niemieckiej grupie kapitałowej Kaufland. W ubiegłym roku ta sieć hipermarketów wypracowała dla budżetu państwa 48 mln zł CIT. Prawie dokładnie tyle samo co rok wcześniej i 6 mln zł mniej niż w 2016 roku. To stale około pół procent przychodów.

Solidne wpłaty do budżetu z CIT robi inna niemiecka sieć - drogerie Rossmann. W ubiegłym roku wypracowała 237 mln zł podatku, czyli o 43 mln zł więcej rok do roku. Jest to aż 2,85 proc. przychodu spółki. I ten wysoki poziom nie odbiega od wypłat z poprzednich lat.

Przyjaźnie nastawiony do budżetu jest też Jeronimo Martins Polska, czyli portugalski (a właściwie od paru lat holenderski) właściciel sieci Biedronka. Sieć wypracowała dla budżetu w ubiegłym roku 511 mln zł należnego podatku, czyli o 50 mln zł więcej rok do roku. To stale równowartość około 1 proc. wygenerowanego obrotu.

Najbardziej zwiększyła w ubiegłym roku wpłaty CIT polska sieć modowa LPP (m.in. Reserved, House, Mohito), która wypracowała najwięcej podatku co najmniej od 2014 roku (ministerstwo udostępnia dane od 2015 roku), czyli 145 mln zł - o 104 mln zł więcej rok do roku. To 0,9 proc. obrotu.

Na kolejnych miejscach wśród sieci handlowych w zwiększaniu wpłat do budżetu są po LPP: Eurocash (rok wcześniej właściciel Delikatesów Centrum i Mili miał straty), Biedronka, Rossmann i Dino.

Malały wpłaty z sieci Ikea, Media Saturn (zmiana marki Saturna na Media Markt najwyraźniej kosztowała) oraz Media Expert (intensywna kampania reklamowa). Wszystkie trzy jednak wykazywały zyski.

Podatek handlowy lekarstwem na CIT

Handel detaliczny na fali wzrostu zarobków i spadku bezrobocia ewidentnie się w naszym kraju rozwija. Powstają nowe sklepy, marki przykładają się do odświeżania wizerunku. I to wszystko na pewno nie po to, żeby wiecznie notować straty. A jednak wiele sieci od lat jest na minusie.

To praprzyczyna planów wprowadzenia nowego podatku od sieci handlowych. Międzynarodowe sieci detaliczne mają możliwości unikania podatków i rozliczania zysków tam, gdzie im się najbardziej opłaca. Jak to robią?

Sklepy sieci w Polsce kupują na przykład towar od swoich zagranicznych spółek matek po zawyżonych cenach, sprzedają potem bez zysku albo tylko z małym zyskiem i per saldo w Polsce wychodzą na minus. Spółka matka rozliczy sobie podatek dochodowy w kraju, w którym jej się podoba, czyli zazwyczaj w kraju swojej siedziby, a potem ewentualnie, jeśli trzeba, uzupełnia kapitał swoich firm w Polsce.

Ustawa o nowym podatku została przyjęta latem 2016 r. i miała obowiązywać od września tego roku. Ale tuż po jej wejściu w życie została zawieszona przez Komisję Europejską. W maju unijny trybunał uznał jednak, że Polska ma prawo do opodatkowania wielkich sieci handlowych. Komisja się odwołała się od tego wyroku. Sprawa wprowadzenia podatku handlowego nadal nie jest zatem wyjaśniona.

