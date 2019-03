Biedronka nie dotrzymuje kroku polskiej sieci. Oto sekret Dino

Oczywiście wciąż zdecydowanie więcej punktów sprzedaży ma Biedronka. Może pochwalić się wynikiem na poziomie 2900 sklepów wobec 977 należących do Dino. Różnica ta jednak systematycznie się zmniejsza i nic nie wskazuje na to, by się to zmieniło. Na koniec tego roku polska sieć chce dobić do 1200 sklepów, co oznaczałoby ponad 200 nowych obiektów. Biedronka celuje raczej w 100-150.