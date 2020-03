Biedronka zmienia godziny, rotuje pracownikami, wprowadza limity klientów. Wszystko w obawie przed koronawirusem

Sieć sklepów Biedronka zmienia organizację pracy, by w lepszym stopniu chronić pracowników, którzy - mając kontakt z setkami klientów każdego dnia - są narażeni na zarażenie koronawirusem. Dotarliśmy do pisma, które dyrektor generalny sieci Luis Araujo skierował do wszystkich pracowników.

"Najpóźniej od najbliższego poniedziałku 23 marca do odwołania, w naszych sklepach wprowadzimy nową organizację pracy opartą na oddzielnych zespołach. Zapewni to lepszą ochronę naszych pracowników, jednocześnie gwarantując klientom dostęp do podstawowych produktów spożywczych i higienicznych" – czytamy w piśmie, do którego dotarł money.pl.

Co to konkretnie oznacza? Pracownicy zostaną podzieleni na grupy, które rotacyjnie będą wykonywać pracę w sklepie lub pozostaną w domu. Oznacza to, że w jednym tygodniu pracuje część pracowników, a w kolejnym druga część. Dzięki temu jeśli w zespole A będzie stwierdzony przypadek koronawirusa, to drugi zespół będzie mógł zastąpić załogę na kwarantannie.

Koronawiurs i jego wpływ na gospodarkę Polski

Sklep zadecydował też o wzmocnieniu dostępnych dla pracowników środków higieny. Zostaną wyposażeni w jednorazowe maseczki i rękawiczki. "Mimo że stosowanie ich nie stanowi skutecznego środka zabezpieczającego, dla poprawy komfortu pracy pracowników zdecydowaliśmy się zapewnić pełną ich dostępność" - wyjaśnia firma w piśmie. W ciągu tygodnia rozpocznie się też montaż osłon z pleksi przy boksach kasowych.

Pewne zmiany czekają też klientów. Inne będą godziny otwarcia sklepów. Zakupy będzie można robić między 8 a 20. To nie koniec nowości dla klientów. Przy kasach będą znaki graficzne, które mają wskazywać, gdzie oczekiwać na swoją kolejkę. Pracownicy ochrony będą dbać o to, by na sali sprzedaży przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni

Klienci będą mogli skorzystać z chusteczek nawilżonych, które wystawione będą w okolicy kas. Wkrótce w sklepach zostaną również ustawione podajniki z płynem dezynfekującym. Jak zapewniono w firmie wszystko, w miarę dostępności takiego płynu na rynku.

"Wiemy, że kryzys związany z koronawirusem może się nadal pogłębiać, co oznacza, że czekają nas bardzo wymagające tygodnie. Bardzo proszę o wspieranie się nawzajem" - napisał Luis Araujo.

