Bill Gates o koronawirusie: "Zamknięcie krajów potrwa do 10 tygodni"

Założyciel Microsoftu powiedział, że najbardziej martwi go to, jak pandemia koronawirusa wpłynie na kraje rozwijające się, które mogą nie być w stanie zniwelować skutków gospodarczych kryzysu.

Na pytanie o to, co ludzie mogą zrobić, by pomóc, Gates powiedział, że najlepszą metodą jest pozostanie w domu i dostosowanie się do wymogów kwarantanny.