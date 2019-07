Bitmarket. Nie ma giełdy, ani 100 mln zł. "Zostaliśmy okradzeni"

Szacuje się, że konta na platformie miało około 60 tys. użytkowników, z czego 5 tys. aktywnie obracało swoimi aktywami w ostatnich miesiącach. Na depozytach miało być łącznie ok. 2,3 tys. bitcoinów, co przy obecnej wycenie może stanowić równowartość 112 mln 700 tys. złotych.

Michał Matras założył rachunek w Bitmarkecie w marcu tego roku. Inwestował głównie w bitcoiny. Jak przyznaje, wybrał Bitmarket ponieważ była to jedna z najstarszych i największych polskich giełd kryptowalut. Wierzył, że jest to bezpieczna firma.

- We wtorek ok. godz. 6 jak co dzień rano patrzyłem na kurs po nocy na moim telefonie. Pojawił się dziwny komunikat, ale uznałem, że to musi być błąd. Od razu złapałem laptopa i pokazała mi się informacja o tym, co się stało.