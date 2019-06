Blackout w kilka godzin zamieni życie w piekło. Bez wody, komunikacji i informacji zapanuje totalny chaos

- Najpierw zauważymy to na ulicach. Tramwaje, metro i sygnalizatory zatrzymają ruch. Na szczęście warszawskie metro ma system awaryjny, który pozwala doprowadzić każdy wagon do stacji. Ludzie wydobędą się więc z pułapki. Gorzej będzie z tymi, którzy w tej krytycznej chwili utkną w windzie. W dużych miastach są ich tysiące, a ekip konserwatorów i strażaków jest jednak ograniczona liczba - mówi Bartłomiej Derski z portalu "Wysokie napięcie".

- Szpitale mają agregaty prądotwórcze i zapasy paliwa. Jednak nie są one zbyt duże, bo ich utrzymywanie jest kosztowne. Zatem i tu energii wystarczy tylko na kilka godzin. Paliwo trzeba będzie uzupełniać ale tu ponownie pojawia się problem z dystrybutorami - mówi Derski. Bez prądu nie działają też sklepy, terminale płatnicze i bankomaty. Ludzi przygotowanych na taki scenariusz nie ma wśród nas zbyt wielu, więc szybko dojdzie do grabieży. Pozbawieni wody i żywności będziemy próbowali zdobyć ją za wszelką cenę.

Jak są na to przygotowane centra zarządzania kryzysowego w miastach i czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma zestaw procedur na taką okoliczność? Tego nie wiemy, bo do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi z BBN i ze stołecznego ratusza.

W jego ocenie największym problemem w takiej sytuacji może być woda i dostęp do informacji.- Systemy alarmowe nastawione są na wykorzystanie sieci komórkowych. Według mojej wiedzy nie jesteśmy przygotowani na scenariusz, kiedy one nie działają - dodaje Liedel. Co do gotowości Polski na blackout równie scpetycznie nastawiona jest Justyna Piszczatowksa, redaktor naczelna branżowego serwisu "Green news".

- Nie mamy spójnego systemu przeciwdziałania w sytuacji braku prądu na dużych obszarach. Dlatego tak duży nacisk kładziemy w Polsce na stuprocentowe zapewnienie dostaw prądu. Nie ma nawet w tak istotnych spółkach wodnokanalizacyjnych strategicznych planów działania w takich sytuacjach.

Wykazała to kontrola NIK i ostatnie wydarzenia w Skierniewicach - mówi.